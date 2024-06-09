نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفوج الثالث يغادر إلى الأراضى المقدسة.. "المهندسين" تواصل توديع حجاجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت النقابة العامة للمهندسين توديع حجاجها، إذ غادر الفوج الثالث من أفواج بعثة حجاج النقابة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، من مطار القاهرة الدولي، وضم الفوج 23 حاجا "الحج الاقتصادي للمهندسين وأسرهم".

ولم تدخر النقابة جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن وتذليل أي صعوبات قد يواجهونها، وحرصت على اتخاذ ما يلزم لتوفير سبل الراحة والتيسير على حجاجها وإنهاء كافة إجراءات السفر بكل يسر، وهو ما لاقى استحسان الجميع.

فمن جانبه قال المهندس محمد سمك " سعيد جدا بأداء فريضة الحج هذا العام من خلال النقابة، وشكرا للنقابة لمساعدتنا وتيسير الإجراءات، ولم نجد أي صعوبة في إنهاء إجراءات السفر".

فيما أشاد المهندس مصطفى كامل بحرص النقابة على تذليل العقبات أمام حجاجها قائلا " شكرا للنقابة للدور الذي تؤديه في سبيل تقديم أفضل خدمة لحجاجها، وتنظيم رحلات الحج بشكل ممتاز، وتوفير أفضل سبل الراحة للحجاج".

وقال المهندس محمد علي "أشكر النقابة للجهود المبذولة والتنظيم الجيد، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج".

من جانبه عبر المهندس أحمد عبدالوهاب عن سعادته بأداء فريضة الحج هذا العام مع النقابة قائلا "أشكر النقابة على حرصها لإنجاح موسم حج هذا العام وإتمامه بالشكل المشرف الذي يليق باسم النقابة".

فيما قال المهندس متولي محمد "أحمد الله أن كتب لوالدي ووالدتي أداء فريضة الحج هذا العام مع النقابة، وأتوجه للمسئولين بالنقابة بالشكر على المجهودات المبذولة في إنهاء الإجراءات والتي تمت بسلاسة ويسر، ولم نواجه أي مشاكل أو معوقات منذ بداية التقديم لأداء الفريضة وحتى هذه اللحظة، فشكرا للنقابة لتقديم خدمة جيدة دون مشاكل".

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