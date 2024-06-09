نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بقطاعات طريق وترعة المريوطية فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والتى شملت قطاعات طريق المريوطية إبتداءا من كوبرى فلفلة وحتى الطريق الدائرى ومن الطريق الدائرى حتى شارع المنشية ومن شارع المنشية حتى كوبرى الصحابة.

إستهل المحافظ جولته بمتابعة إنتهاء العمل باليوتيرن المستحدث أسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق المريوطية والذى يأتى ضمن أعمال إعادة تخطيط المنطقة مروريا لتيسير حركة السيارات والقضاء على ظاهرة السير العكسى لتحسين الحركة المرورية أعلى الطريق الدائرى ومختلف المحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تشمل إلى جانب المخطط المرورى الجديد رفع كفاءة الكبارى العابرة بين ضفتى ترعة المريوطية وتحسين شبكة الإنارة وتوسعة الطريق وإعادة رصفه ورفع كفاءة الشوارع الجانبية، بالإضافة لمناطق ترفيهية وإستراحات وأعمال اللاندسكيب والتشجير والتى من شأنها رفع مستوى النظافة وإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة.

وأضاف المحافظ أن الأعمال تتضمن تنظيم حركة إنتظار السيارات ومواقف السرفيس من خلال إقامة ساحات الإنتظار للسيارات الخاصة بطول أعمال التطوير وإقامة مجمع مواقف لسيارات السرفيس على مساحة ١٢٠٠٠ م٢ يضم موقف خارجى وأخر داخلى بين أحياء ومدن المحافظة إلى جانب إقامة المرافق لخدمة السائقين والمترددين على المواقف لعدم الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

ووجه المحافظ مسؤلى حى الهرم بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال للإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء ومراعاة معايير الجودة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومسئولى أجهزة المرافق والشركات المنفذة للأعمال.

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