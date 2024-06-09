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وزارة العمل ..”إنفوجراف” يوضح تفاصيل لقاء الوزير حسن شحاتة مع المدير العام...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 12:31 مساءً - أصدرت وزارة العمل اليوم الأحد "إنفوجراف"،يوضح تفاصيل لقاء وزير العمل حسن شحاتة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية ..حيث إختتم الوزير مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي ،المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف ،بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنجبو ،وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة الذي يشهد جلسات " المؤتمر الدولي" المُشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات ،وأصحاب اعمال، وعمال..إلى التفاصيل ..

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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