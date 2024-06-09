مؤسسة نيو ايجيبت تنظم رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال و جبل علبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 12:31 مساءً - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات ودعم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبالتزامن مع احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي، نظمت مؤسسة نيو ايجيبت بالتعاون مع وزارة البيئة رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال وجبل علبة لعدد ١٥٨ مشارك للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية و المشاركة بحماية البيئة للحفاظ علي الموارد الطبيعية واستعادة كوكبنا.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي أهمية تلك الرحلات وخاصة للأطفال والشباب لدمجهم بالعمل التطوعي البيئي و ترسيخ مفهوم العمل الجماعي ودوره في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية و التنوع البيئي والتعرف علي ثروات مصر الطبيعية والتي تزخر بها محمياتنا من تراث طبيعي ، جيولوجي وثروات بحرية وصحراوية.

وقد تضمنت الرحلات زيارة محمية جبل علبة حيث تم التعرف علي طبيعة المحمية وما تملكه من موارد طبيعية وأسباب إعلانها محمية طبيعية ، عقب ذلك تنفيذ حملة نظافة لنبات المانجروف بمشاركة عدد ٧٦ مشارك في المرحلة العمرية من ١٢ : ١٨ سنة للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي و دعم المشاركة في مبادرات التنظيف بالتعاون مع شركاء العمل البيئى للحفاظ علي الموارد الطبيعية.

وفي ذات السياق نظمت المؤسسة رحلة بيئية لمحمية وادي الجمال لدعم مشاركة الشباب في حماية البيئة لعدد ٨٢ مشارك من البنين والبنات، شملت الزيارة تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية الترفيهية والبيئية للأطفال المشاركين للتوعية بأهمية محمية وادي الجمال وما تمتلكة من ثروات طبيعية بالإضافة الي تنظيم حملة نظافة لشاطئ حنكوراب لإزالة الشوائب العالقة وخاصة المخلفات البلاستيكية والتعرف علي خطورتها علي الحياة البحرية ودور الأفراد في الحد من أضرارها.

ويأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة ومؤسسة نيو إيجيبت للتنمية المجتمعية لرفع الوعي بقضايا البيئة وتعزيز دور المواطن فى حماية البيئة، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات، والاستفادة من دور المجتمع المدني في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية، فالمجتمع المدنى له دور أساسي في تغيير النظرة للبيئة ووضعها على رأس أولويات المواطن وصانعي القرار وذلك من خلال تنفيذ الندوات، ورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية.

وتشمل مجالات التعاون إطلاق المبادرات والمشروعات التجريبية، والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية مع العمل على رفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومراعاة البعد البيئي فى كافة الأعمال الخيرية التى تنفذها المؤسسة بالاضافة الى دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي و بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كافة المحافظات مع انشاء قواعد بيانات المتطوعين وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء.

جديراً بالذكر أن اليوم العالمي للبيئة يتم الاحتفال به ف الخامس من شهر يونيه من كل عام، و يقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا..# معا_نستعيد_كوكبنا".