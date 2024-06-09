نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانطلاق غدًا.. عدد أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، غدًا، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بالمواد الغير مضافه للمجموع، في أول أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أسئلة المواد الغير مضافة للمجموع أسئلة اختيار من متعدد فقط، مؤكده أن امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع خالية من الأسئلة المقالية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة ودرجات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ المقرر أن تنطلق غدًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة التربية الدينية فإن جميع الأسئلة اختيار من متعدد، بإجمالي عدد ٢٥ سؤالا، على أن يكون لكل سؤال درجة واحدة.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، فإن إجمالي عدد أسئلة ٢٥ سؤالا، فيما تقرر أن يكون لكل سؤال درجة واحدة.

وتنطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، غدًا الإثنين، لأداء المواد الغير مضافة للمجموع، داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.