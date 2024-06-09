وزارة العمل : متابعة مراكز تدريب خاصة وتجهيزات الاختبارات للمتدربين بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، زيارة ميدانية لمركز تدريب اى اف اى كيو بالمنيا ، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030 ، من وزارة العمل ، لمتابعة التجهيزات للاختبار النظري للمتدربين على دورات الخدمات الصحية ، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 224 متدرب، والمنضم إلى المشروع الذي أطلقته الوزارة فى مطلع العام الحالي برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبَدَأَ يُؤْتِي ثِمَارَهُ،حيثُ الاستعداداتُ جارية لتخرُجَ أولَ دُفعاتِ " المشروعِ " مِنْ الخريجينَ الجُددِ ، الُمؤهلينَ لسوقِ العملِ ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل للاطمئنان على سير العملية التدريبية داخل المراكز التي حصلت على تراخيصها من الوزارة ، وحضور الاختبارات النظرية والعملية التي يتم تنظيمها للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ،من خلال مشروع مهنى 2030 ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة،لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وأضافت مدير المديرية أنه راقب على اللجان رئيس اللجنة ايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل ، والدكتورة نهال صابر إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ، ومؤكدة الاستمرار فى متابعة أعمال مراكز التدريب المهنى الخاصة المرخصة من قبل اللجنة المشكلة بالمديرية لهذا الغرض ، والتأكد من التزامها بالشروط والمناهج المعتمدة من قبل الوزارة ، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين فى كافة مجالات التدريب والتشغيل ..