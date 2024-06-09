نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الامتحان بساعات.. وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة، والمعلمون، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 بساعات قليلة.

وقال حجازي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،:" أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول، ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى".

وأضاف وزير التربية والتعليم:" مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات".

واستكمل الدكتور رضا حجازي: اعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.

وتابع الوزير: أطالبكم بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأضاف: أبنائي وبناتي الطلاب، ضعوا نصب أعينكم النجاح والتفوق، واعلموا أن الاجتهاد هو سبيلكم لمستقبل أفضل، اجتهدوا خلال الفترة الحالية واجتهدوا أيضًا بعد الامتحانات في المجال المناسب لقدراتكم ومواهبكم، وليس المجال المناسب لدرجاتكم في الامتحانات.

كما وجه الوزير رسالة للمعلمون والعاملين المشاركين في الامتحانات، قائلا:" ثقتي فيكم بلا حدود في بث روح الطمأنينة لدى أبنائي الطلاب أثناء الامتحانات وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم والتعامل معهم بروح الأبوة".

واختتم الوزير موجها رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "أعزائي أولياء الأمور، نقدر جهودكم ووقوفكم إلى جانب الأبناء وما تمرون به من ظروف تترقبون فيها حصاد التعب والجهد والسهر مع أبنائكم. نرجو منكم توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأتمنى منكم الالتزام بعدم التواجد أمام اللجان أثناء عقد الامتحانات.