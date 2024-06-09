رئيس بعثة الحج الرسمية يتفقد مقار إقامة حجاج القرعة بمكة المكرمة ويتابع تقديم الخدمات لضيوف الرحمن (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 02:26 مساءً - قام اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية اليوم الأحد، بتفقد عدد من فنادق بعثة القرعة بمكة المكرمة؛ وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للحجاج، والاستماع لأية شكاوى إن وجدت، والعمل على حلها بشكل فوري.

وتضمنت الجولة تفقد فنادق بعثة القرعة ال12 الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، كائنين فى شارعي إبراهيم الخليل، وأجياد، واللذان يعدان من الشوارع الرئيسية بالمنطقة المحيطة بالحرم.

والتقى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية - خلال جولته - بعدد من الحجاج؛ لسؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، والإجابة عن كافة استفساراتهم؛ حيث أشادوا بحزمة الخدمات المتميزة المقدمة لهم من بعثة القرعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحج هذا العام، مقارنة بالبعثات الأخرى.

ونبه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية مجددا على الحجاج، بضرورة ارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بهم في جميع تحركاتهم، موضحا لهم أن البطاقة الذكية، هي التي ستميزهم عن الحجاج غير النظاميين، والذين لن يسمح لهم بآداء فريضة الحج هذا العام، وفقا لما أعلنته السلطات السعودية.

والتقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله - خلال الجولة - بعدد من حجاج القرعة داخل غرف اقامتهم بمكة المكرمة؛ للوقوف على تقييمهم للخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، أشاد الحاج الدكتور علي الديب من محافظة القاهرة، بالمستوى الفاخر لفنادق إقامة القرعة بمكة المكرمة، وتجهيزها بكل ما يحتاج اليه الحجاج، سواء من غلايات كهربائية للشاي والقهوة، أو ثلاجات لحفظ الأطعمة، مثمنا في الوقت نفسه أسلوب التعامل الراقي والإنساني لأعضاء البعثة مع الحجاج.

وبدوره، قال الحاجة نبوية ابراهيم (78 عاما) من محافظة القاهرة، إنها كانت قبل وصولها إلى مكة المكرمة، تخشى من عدم تمكنها من الصلاة في الحرم المكي الشريف، بسبب كبر سنها، إلا أنها عندما وصلت إلى مقر إقامتها بشارع أجياد، فوجئت بمستوى الفندق وقربه من الحرم، ما مكنها من اداء الصلوات الخمس أمام البيت العتيق، لافتة في الوقت نفسه إلى أن بعثة القرعة، وفرت مقاعد متحركة بالمجان للحجاج كبار السن، لاستخدامها في حالة رغبتهم في ذلك.

وقال الحاج علي عبدالسلام (59 عاما) من محافظة السويس :"عندما قدمت في حج القرعة، وفزت بتلك الرحلة الايمانية الطاهرة، لم أكن أتخيل أن حجم الخدمات المقدمة لنا من بعثة القرعة سيكون بهذا الشكل، خاصة في ظل سعره المنخفض نسبيا، إلا إنني فوجئت بفنادق مميزة ومصنفة، وبالقرب من بيت الله الحرام، وبحجم تسكين داخل الغرفة الواحدة مناسب جدا مع مساحات الغرف .. إذا كان الأمر بيدي، لشكرت القائمين على التخطيط وتنظيم البعثة فردا فردا".

ومن جانبها، قالت الحاجة نوسة إسماعيل (62 عاما) من محافظة الإسماعيلية، إن أعضاء بعثة القرعة يواصلون الليل بالنهار لخدمة الحجاج، ولا يتأخرون عن تلبية احتياجاتهم، أو الرد على استفساراتهم طوال الوقت، مشيدة في الوقت نفسه بمستوى فنادق الإقامة وقربها من الحرم المكي الشريف، وكذلك بمستوى الرعاية الطبية الموجودة بتلك الفنادق، فضلا عن ندوات الوعظ الديني التي تعقد يوميا للحجاج؛ للرد على كافة استفساراتهم.