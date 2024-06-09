نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان.. أعرفهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة مدونة خلف بطاقة رقم الجلوس لكل طالب ليقرأها الطلاب قبل دخول الامتحانات.

وجاءت التعليمات المدونة ببطاقة رقم جلوس الطلاب، التالي:

1- إذا تأخرت عن موعد بدء الامتحان في أية مادة مدة لا تزيد عن ( 15 ) دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح لك بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح لك بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

أ ) على الطالب إحضار جميع الأدوات اللازمة لامتحان أي مادة، إذ لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة + ورقتي إجابة

٢- عليك مراعاة الآتى بكل دقة:

البابل شيت والأسئلة المقالية + كتاب المفاهيم

ب ) التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة وصحة كلا من ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية قبل بدء الإجابة.

ج ) تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس ونموذج الامتحان ( ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات ) بالقلم الجاف.

د ) عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

هـ ) ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلًا كاملًا بورقة البايل شيت، واختيار أكثر من إجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال.

و ) إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة ولن يعتد باجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية بكراسة الأسئلة.

ز ) تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البايل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم إلى الملاحظ يدا بيد في نهاية الزمن المحدد للامتحان.

ح ) عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأي كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو التابلت أو أي أجهزة تساعد على الغش.

٣- لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أي مادة وأيضا بعد تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم.

٤- كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش أو التخاطب مع غيره من الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لإلغاء الامتحان تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم ( ٣٤ ) لسنة ٢٠١٨ المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال إلغاء

الامتحان والحرمان منه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقًا لأحكام القانون ( ٢٠٥ ) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان، ويتعين عليك الإطلاع على القرار الوزاري والقانون السابق ذكرهما من خلال موقع الوزارة

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا الاثنين 10 يونيو الجاري، ويستمر حتى 20 يوليو المقبل.