نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. خبير تربوي يوجه للطلاب نصائح ليلة الامتحان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، باقة نصائح إرشادية لطلاب الثانوية العامة.

الثانوية العامة 2024

-ثق بالله انك أديت ما عليك من جهد طوال العام وأنه لن يضيع هباءًا

-نم مبكرا واستيقظ مبكرا استعدادا للامتحان

- تجنب الحديث مع الطلاب الذين يبثون لك طاقة سلبية أو الإحباط أو القلق

- الإحساس بالقلق هو إحساس طبيعي وخاصة بالنسبة للطالب المجتهد

-سيقل قلقك من الامتحانات بعد دخولك اللجنة وبدء الحل، وأيضا مع توالى الامتحانات وتعودك على مناخها

-الإحساس بنسيان المعلومات هو إحساس غير صحيح لأنك بمجرد ما تبدأ في حل الأسئلة ستستحضر كل المعلومات في ذهنك، ولديك كتيب مفاهيم يساعدك على تذكر المعلومات فاطمئن

امتحانات الثانوية العامة 2024

- التزم بكل تعليمات الامتحان واذهب إلى اللجنة مبكرا واحضر كل ادواتك معك

-ابدا بحل الأسئلة التي تعرفها أولا سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد(لا توجد أسئلة مقالية في المواد غير المضافة للمجموع)

-اجعل هدفك حل أسئلة الامتحانات بشكل صحيح (وهذا أمر ليس بالمستحيل )

- وجود أسئلة لا تعرف اجاباتها أمر طبيعي جدا فلا تتوتر وبمزيد من التركيز ستتمكن من الإجابة عليها

-لا تشتت نفسك في الامتحان بسؤال زملائك عن إجابات الأسئلة وثق في قدراتك على حلها

- لا تضيع نفسك ومستقبلك باصطحاب الموبايل معك في اللجنة فلا فائدة منه

- ضع في اعتبارك جيدا أن نجاحك وتفوقك يتوقف على جهدك طوال العام وليس فقط على حلك

- تجنب مراجعة المعلومات قبل الامتحان مباشرة، وتجنب مراجعة الإجابات بعد العودة إلى المنزل

- لا تقلق إذا قابلت سؤالا لا تعرف إجابته وقم بتأجيله إلى أخر الامتحان

- لا تنس مراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الإجابة

- لا تتعجل بتسليم ورقة الإجابة تقليدا لزملائك الذين سلموها بل خذ وقتك كامل