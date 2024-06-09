نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاحف مصر تحتفل باليوم العالمي للأرشيف بقطع وصور نادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، تم اختيار قطع شهر يونيو، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحات المتاحف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وقد وقع اختيار الجمهور على مجموعة من الصور الأرشيفية، والتي تعبر عن أهم المناسبات الخاصة بكل متحف، تزامنًا مع اليوم العالمي للأرشيف والذي يوافق 9 يونيو من كل عام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة متميزة من الصور الأرشيفية الموجودة في بعض المتاحف وإبراز دورها الهام والفعال في حفظ وحماية ذاكرة الأمة والحضارة المصرية العريقة.

متحف الفن الإسلامي

يعرض صورة أرشيفية للعرض المتحفي بن قبل عام 1983.

متحف المركبات الملكية

يعرض صورة أرشيفية للعاملين بالمتحف عندما كان إسطبل للخيول الملكية.

المتحف القبطي

يعرض صورة زيارة الملك فؤاد الأول للكنيسة المعلقة والمتحف القبطي في عام 1920.

متحف قصر المنيل

يعرض وثيقه عقد زواج صاحبه العصمة الأميرة أمينه هانم إلهامي والتي تزوجت من الأمير محمد توفيق ابن الخديوى إسماعيل ابن محمد على باشا بقصر القبة.

متحف جاير أندرسون

يعرض صورة أرشيفية لعقد تأجير بيت الكريتلية من الحكومة المصرية.

متحف مطار القاهرة الدولى صالة2

يعرض صور أرشيفية لتجهيز افتتاح المتحف.

متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3

يعرض مجموعة الصور الارشيفية لأمناء المتحف والقاعة الداخلية للمتحف أثناء افتتاح المتحف

متحف ركن حلوان

يعرض صور أرشيفية للمتحف قديمًا وحديثًا لكازينو سان جيوفانى الذى كان يشغل موقع الاستراحة قديمًا قبل عهد الملك فاروق والذى يشبة تصميم مبنى المتحف الذي يطل على النيل من خلال الشرفات والسلالم التى تصل إلى ضفة النيل وصورة لواجهة المتحف والبوابات التى تحمل الشعار الملكي.

متحف الشرطة القومي

يعرض صورة أرشيفية نادرة للحظة إنزال العلم الإنجليزي في سنة 1946، من ساحة متحف الشرطة بالقلعة بناء على معاهدة 1936 والتى كانت تنص على خروج القوات البريطانية من المدن المصرية على مراحل محددة.

متحف الإسكندرية القومي

يعرض صورة صاحب القصر أسعد باسيلى، والذى تحول بعد ذلك لمتحف الإسكندرية القومي.

المتحف اليوناني الروماني

يعرض صورة أرشيفية لعالم الآثار الإيطالي "جيوسيبي بوتي" وهو يشرف على عملية عرض تمثال العجل أبيس، أحد أشهر وأقدم مقتنيات المتحف.

متحف المجوهرات الملكية

يعرض صور أرشيفية لواجهه المتحف قديمًا وحديثًا وصاحبة القصر الأميرة فاطمة حيدر وأبنائها.

متحف شرم الشيخ

يعرض صورة أرشيفية لواجهة المتحف وافتتاح السيد رئيس الجمهورية له.

متحف الغردقة

يعرض صور أرشيفية لإفتتاح المتحف عام 2020.

متحف آثار الإسماعيلية

يعرض صورة أرشيفية لواجهة المتحف على شكل صرح معبد فرعوني ويتميز شكله بالبوابات والنوافذ التي تعلوها الجعارين أسفل الكورنيش.

و يتصدر واجهة المتحف تمثال للملك رمسيس الثاني على هيئة أبو الهول.

متحف سوهاج القومي

يعرض صورة أرشيفية أثناء تجهيز العرض المتحفي مع صورة للمتحف أثناء الاستعداد للافتتاح.

متحف كفر الشيخ

يعرض صورة أرشيفية لافتتاح متحف كفر الشيخ في أكتوبر 2020.

متحف مطروح

يعرض صورة أرشيفية لافتتاح المتحف الذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية في مارس 2018، عبر الفيديو كونفرانس

متحف النوبة

يعرض صورة أرشيفية لتفقد أعمال التجهيز لافتتاح المتحف.

متحف الوادي الجديد

يعرض صورة أرشيفية للمتحف أثناء الإعداد لافتتاحه عام 1992

متحف تل بسطة

يعرض صورة أرشيفية للمتحف قديمًا قبل إفتتاحه

متحف ايمحتب

يعرض صور الأرشيفية لافتتاح المتحف عام 2006

متحف آثار طنطا

يعرض صور أرشيفية لعرض تمثال من البرونز للآلهة إيزيس أفروديت من العصر اليوناني الروماني عند افتتاح المتحف عام 1990 وتطوير سيناريو العرض به بعد إعادة افتتاحه عام 2019.

متحف التحنيط

يعرض صورة أرشيفية لأحد أوائل الوفود الأجنبية التى قامت بزيارة المتحف عقب افتتاحه.

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