نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للثانوية العامة.. تسليم اللجان الامتحانية للثانوية العامة 2024 لرؤساء اللجان ورجال الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت كنترولات النظام والمراقبة ومديري المديريات التعليمية بتسليم اللجان الامتحانية للثانوية العامة 2024 لرؤساء اللجان ورجال الشرطة.

ويضع رؤساء اللجان الامتحانية، كشوف المناداة الخاصة بالطلاب، وفقا لأرقام الجلوس وتحديد المواد الدراسية واختيار الشعب، واللغة الأجنبية الثانية، كما يتم وضع كاميرات المراقبة واتصالها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية والرئيسية بالوزارة، تحت حراسة رجال الشرطة.

وقام رؤساء الأحياء، بوضع سراديق امام اللجان لتسهيل دخول وخروج الطلاب، كما يتم تسهيل الكشف الإلكتروني بالعصا الالكترونية للكشف، عن أى أجهزة الكترونية بحوزة الطلاب.

وذلك استعدادا لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث يؤدي امتحانات الثانوية العامة، بمادتي التربية الدينية والوطنية، 745086 طالب وطالبة، موزعين في1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما تستعد مديريات التربية والتعليم بالتنسيق مع كنترولات الثانوية العامة، على تجهيز كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الخاصة بمواد خارج المجموع إستعدادا لتوزيعها على الطلاب داخل اللجان.