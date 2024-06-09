رسالة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمناسبة انطلاق امتحانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 03:31 مساءً - أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة..

أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول..ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى..مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات. واعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.

وأطالبكم بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

أبنائي وبناتي الطلاب،

ضعوا نصب أعينكم النجاح والتفوق، واعلموا أن الاجتهاد هو سبيلكم لمستقبل أفضل، اجتهدوا خلال الفترة الحالية واجتهدوا أيضًا بعد الامتحانات في المجال المناسب لقدراتكم ومواهبكم، وليس المجال المناسب لدرجاتكم في الامتحانات.

زملائي المعلمون المشاركون في الامتحانات،

ثقتي فيكم بلا حدود في بث روح الطمأنينة لدى أبنائي الطلاب أثناء الامتحانات وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم والتعامل معهم بروح الأبوة.

أعزائي السادة أولياء الأمور،

نقدر جهودكم ووقوفكم إلى جانب الأبناء وما تمرون به من ظروف تترقبون فيها حصاد التعب والجهد والسهر مع أبنائكم. نرجو منكم توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأتمنى منكم الالتزام بعدم التواجد أمام اللجان أثناء عقد الامتحانات.