رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك إطلاق مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لمنظمة اليونيدو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 03:31 مساءً - شارك اللواء اح المهندس/شريف أحمد صالح إفتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تنظمه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو "في محافظة الاقصر بهدف تعزيز دور المنظمة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

شهدت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر حضور المستشار /مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور /محمد هانيء غنيم محافظ بنى سويف والسيد/ باتريك جيلبرت ممثل مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الإقليمي في مصر، والسيدة/ ميشال هراري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي لسفارة سويسرا في مصر، والسيد/عمرو هزاع الوزير المفوض التجاري ومستشار الوزير ورئيس وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والسيدة/ دعاء سليمة المدير التنفيذي مركز تحديث الصناعة، والسيد اللواء/ محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا.

ومن خلال الجلسة النقاشيه حول الإقتصاد الدائري والنمو الأخضر تحدث السيد اللواء المهندس / شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة قامت بتنفيذ 5 مشروعات في مجال التنمية الزراعية، والتي تخدم الاقتصاد الأخضر.

وتتضمن المشروعات تطوير زراعة قصب السكر بمحافظة أسوان و إستصلاح 450 فدان في محافظة الوادي الجديد لزراعة النباتات الطبية والعطرية والزراعات الأخرى، وأيضا مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمحافظة البحر الأحمر والذي يدخل في الكثير من الصناعات كوقود 00حيوي، ومشروع تعبئة وصناعة التمور في محافظة الوادي الجديد وهو من المشروعات التي تعمل على إعطاء قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وهناك مشروع في منطقة إسنا بمحافظة الأقصر لتجفيف الخضروات والطماطم يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمحصول الزراعي .

وأشار إلى أن التنمية الزراعية على رأس أولويات الهيئة موضحا أنه لتحقيق الهدف، كان لابد من الاهتمام بتأهيل العماله من حيث التدريب والتوعية.

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.

ويبرز المعرض المحاور الرئيسية للإقتصاد الأخضر ومنها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الأسمدة العضوية، إدارة المخلفات وغيرها.