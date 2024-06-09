وزارة العمل : ختام برامج تدريب مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 03:31 مساءً - اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، مجموعة من البرامج التدريبية المجانية على بعض المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة ، بمركز تدريب مهني المحمودية ، ومنها مهن : صيانة أجهزة التبريد والتكييف ، وصيانة الشاشات ، وتركيب كاميرات المراقبة والدش ، و برمجة الريسيفر ، وشبكات الحاسب الآلي ، تلك البرامج استهدفت الشباب الراغب فى الحصول على فرص عمل لائقة من سن ١٨ حتى ٤٥ عام ، وأيضاً طلاب التعليم المزدوج قسم شبكات ، طبقا للبروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين بأسوان ، البرامج تضمنت جوانب نظرية وعملية، وكذلك زيارات عملية لمواقع خارجية خاصة لطلبة التعليم المزدوج وممارسة جانب الصيانات بشكل عملي ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى توفير مزيد من برامج التدريب للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى والمهن المستحدثة ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للحصول على فرص عمل مناسبة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وعلى المهن المستحدثة ، وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية لتوفير مزيد من البرامج للشباب وفق أحدث الأساليب العالمية المستخدمة فى التدريب من حيث المناهج والاختبارات ، وأضاف مدير المديرية ، أنه سوف يتم استكمال تنفيذ حزمة من التدريبات بمركز المحمودية في الفترة المقبلة ، مع جهات شريكة لدعم استمرار تنفيذ الخدمات التدريبية بالمركز طوال العام ، كم قدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل ، ولجميع القائمين على العملية التدريبية ، على ما استفادوا منه خلال فترة التدريب بشكل عملي ، وتلقيهم التدريبات على أيدي نخبة ممتازة من المدربين ، وعن امتنانهم لحرص المركز على متابعتهم بعد إتمام التدريب ، ومع المدربين من خلال مجموعات التواصل لتقديم المشورة الفنية لهم وفرص العمل المتاحة وعلى كل ما يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد ..