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اليوم.. بدء سحب الملفات للتقديم بالمدارس الرياضية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء سحب الملفات للتقديم بالمدارس الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء سحب الملفات للتقديم بالمدارس الرياضية اعتبارًا من اليوم الأحد ٢٠٢٤/٦/٩، وحتى السبت ٢٠٢٤/٧/١٣.

جدير بالذكر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمدرستي ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين ؛؛؛ السيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات)، حيث يتم سحب الملفات في الفترة من ٢٠٢٤/٦/٩ حتى ٢٠٢٤/٧/١٣

وأوضح مديرية التربية والتعليم، تبدأ الاختبارات بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٨ إلى ٢٠٢٤/٨/١٥، بينما تبدأ بمدرسة السلحدار الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٢٤ إلى ٢٠٢٤/٨/٢٩.

وأشارت المديرية إلى أن شروط الالتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين

-أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي.

-اجتياز الكشف الطبى ( نظر – صدر – صورة تحليل دم كامل – اختبار ذكاء )

-اجتياز الاختبارات ( بدنية – مهاريه – الثقافة الرياضية)

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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