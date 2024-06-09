نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء سحب الملفات للتقديم بالمدارس الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء سحب الملفات للتقديم بالمدارس الرياضية اعتبارًا من اليوم الأحد ٢٠٢٤/٦/٩، وحتى السبت ٢٠٢٤/٧/١٣.

جدير بالذكر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمدرستي ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين ؛؛؛ السيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات)، حيث يتم سحب الملفات في الفترة من ٢٠٢٤/٦/٩ حتى ٢٠٢٤/٧/١٣

وأوضح مديرية التربية والتعليم، تبدأ الاختبارات بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٨ إلى ٢٠٢٤/٨/١٥، بينما تبدأ بمدرسة السلحدار الرياضية اعتبارًا من ٢٠٢٤/٨/٢٤ إلى ٢٠٢٤/٨/٢٩.

وأشارت المديرية إلى أن شروط الالتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين

-أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي.

-اجتياز الكشف الطبى ( نظر – صدر – صورة تحليل دم كامل – اختبار ذكاء )

-اجتياز الاختبارات ( بدنية – مهاريه – الثقافة الرياضية)