نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدًا الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح 27 مسجدا الجمعة المقبل، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 27 مسجدا يوم الجمعة 14 / 6 / 2024م، منها 18 مسجدا إحلالا وتجديدا، و9 مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 1045 مسجدا منها 813 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و232 مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد 12067 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارا و610 ملايين جنيه.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. المسجد الكبير أبو زيادة – أبو زيادة – دسوق

2. مسجد قطب أبو زيادة – عزبة مبارك - الحامول

3. مسجد مصطفى محمد عطية –قرية أم سن – الرياض

4. مسجد الرحمة – دار السلام – شنو– كفر الشيخ

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد الخصمة البحري – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

6. مسجد النور أرض عبد الشافي – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

7. مسجد السقا – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

8. مسجد أبو دومة – قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير

9. مسجد نور الإسلام – قرية 3 المعركة – مركز بدر

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد أبو بكر الصديق – أرض المحافظة – مركز التل الكبير

11. مسجد التوحيد – مركز أبو صوير

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد عمر بن الخطاب – وادي الشيح – العتمانية– البداري

13. مسجد المجموعة الصحية – قرية الحواتكة - منفلوط

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد عزبة الخلافات – ونا القس – الواسطى

15. مسجد أحمد حسن مبارك – عطف إفوة - الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

16. مسجد عمر بن الخطاب – قرملة – أنشاص الرمل

17. مسجد غانم – قرية حفنا – شبرا النخلة

مديرية أوقاف الفيوم

18. مسجد الصعيدي الكبير – قرية الصعيدي - الحادقة – مركز الفيوم

ثانيا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الحفناوي فودة – كفر طنبول القديم – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف دمياط

2. مسجد الملجأ – تفتيش السرو - الروضة

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد النور – العليقات – جزيرة دندرة – مركز قنا

4. مسجد الشيخ أحمد حمد الله – العبابدة – بندر قنا

5. مسجد الرحمن – نجع آل خليفة – دندرة – مركز قنا

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد آل مكادي – بني حسين - أسيوط

7. مسجد السلام – المندرة - ديروط

8. مسجد أبو خابور – شطب - أسيوط

مديرية أوقاف بني سويف

9. مسجد محمد عبد الوهاب – قرية إفوة - الواسطى