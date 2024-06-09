طقس غد.. أجواء حارة شمال البلاد شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 36...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 05:25 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.