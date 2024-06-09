وزير التعليم العالى: لدينا شباب واعد فى الذكاء الاصطناعى وصناعة الإلكترونيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 05:25 مساءً - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وجود جيل واعد من الشباب الخريجين في مصر بالمجال التكنولوجي، والذكاء الاصناعي وصناعة الإلكترونيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع " الشباب والذكاء الاصطناعى - الفرص والتحديات".

وأيد "عاشور" المقترحات النيابية بأن يكون هناك مجلس وطني واحده مختصة بتنفيذ استراتيجية وطنية في القطاع التكنولوجي والذكاء الاصنطاعي، يندرج تحت لوائها كافه المجالات المرتبطة، لاسيما في ظل مستقبل الوظائف واتجهاتها عالميا، واحتياجات سوق العمل، علي أن ينظم ذلك في تشريع واحد.

ونوه الوزير إلي أن مصر ستحتل قريبا مصاف الدول بمنطقة الشرق الأوسط في الإبداع، وستكون Hub كبير.

وعن المدن الذكية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إننا بدأنا الشوط لكن فكرة إنشاء مدينة تعتمد علي الذكاء الاصطناعي كمدينة "سمارت " بنسبة 100% تحتاج إلي وقت.

جدير بالذكر، أن تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من تحولات عدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، والتى ألقت بظلالها على مختلف الدول، برزت مصطلحات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى كجزء رئيس من هذه التحولات، فلم يعد التحول الرقمى رفاهية يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتى تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها، وتسهيل وصولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمى استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية؛ ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع، ليعزز من أدائه ما يشهده مجال الذكاء الاصطناعى من تطورات عدة ستأتى بعالم مختلف فى أسواقه، وفى مدارسه ومناهج تعليمة، وعلاقات الأفراد الذين يعيشون فيه