حجز قطارات عيد الأضحى.. تعمل لـ يوم 28 يونيه 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 06:31 مساءً - حجز قطارات عيد الأضحى 2024، من أبرز الكلمات البحثية التي يهتم الكثيرون بالبحث عنها في الفترة الحالية، بعدما بدأت السكة الحديد اليوم فتح حجز السفر على القطارات الإضافية، المقرر تشغيلها طوال فترة عيد الأضحى، بالتزامن مع الإقبال الكبير على السفر بخطوط السكة الحديد، حيث تعمل علاوة علي القطارات الحالية بمناسبة العيد، وتحديدًا خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024.

قطارات عيد الأضحى 2024

تعمل السكة الحديد على إجراءات متعددة لحجز قطارات عيد الأضحى، مع اتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى، من خلال التالي:

- الإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز.

- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة، ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

- استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات .

- التأكيد على نظافة جميع القطارات، ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.

طرق حجز قطارات العيد 2024

- الحجز الالكتروني أون لاين من خلال موقع الحجز الالكترونى عن طريق الضغط على ( هنـــــــــــــا ).

والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية .

- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات، من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية .

- الدفع بالكروت الذكية مثل كروت الإئتمان، و كروت الخصم المباشر ال Debit Card من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ال POS لسداد قيمة التذاكر، ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر .