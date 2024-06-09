نتنياهو يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلى قبل بيان جانتس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 07:33 مساءً - دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، مجلس الحرب الإسرائيلي للاجتماع بشكل عاجل، وكذلك اجتماع للمجلس الوزاري المصغر قبل بيان بينى جانتس، المرتقب والمتوقع فيه إعلان استقالته من حكومة الحرب.

وتشهد الساحة السياسية فى تل أبيب، حالة من عدم الاستقرار بسبب إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الاستمرار في الحرب على قطاع غزة، وخاصة مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس "المعسكر الوطني" بيني جانتس، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ ومجلس الحرب إذا لم يوافق رئيس الوزراء، على التوصل إلى صفقة تبادل وإعادة المحتجزين.

وتتجه الأنظار إلى مساء اليوم الأحد، لانسحاب جانتس الذي منح، نتنياهو مهلة 3 أسابيع لتقديم سلسلة من الخطط بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين، و"اليوم التالي للحرب"، والوضع على الجبهة الشمالية.