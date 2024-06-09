نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواس: نتلقى التبرعات من كل الجهات ونحن معتمدون من التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور زاهي حواس إن مؤسسته تقبل التبرع لصالح النشاطات التي أعلنت عنها وهي كلها لمساعدة المجلس الأعلى للآثار والتي سيكون في مقدمتها مسألة رفع الوعي الأثري.

وأشار حواس إلى أن كل تلك التبرعات تدخل عبر الجهات الرسمية حيث أن المؤسسة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي

وقال حواس إن أول غرض للمؤسسة هو رفع الوعي الأثري والذي سيقتصر على شرح وتعريف المصريين بالتاريخ الفرعوني على حد قوله.

وأشار حواس إلى أن المؤسسة ستقتصر على التاريخ الفرعوني فقط، ووصفه بأنه تاريخ مظلوم لا نعرف عنه شيئًا، وقال إنه سيعمل على أن يتم تدريس مادة عن هذا التاريخ بجميع المراحل التعليمية.

وكان الدكتور طارق الجندي الأمين العام بمؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث قد أعلن أن المؤسسة تلقت أول تبرع داعم لنشاطها وقيمته 50 ألف دولار من إحدى الشركات السياحية العاملة في مصر.

وجاء ذلك أثناء فعاليات افتتاح "مؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث" والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث والآثار واستكمال أعمال الحفائر في الأقصر وسقارة، للكشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب.

وشهد الحفل عدد من مشاهير المجتمع وقيادات السياحة والآثار وعدد من البارزين في العمل الأثري والتراثي.



تعرف علي أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «زاهي حواس» للآثار والتراث

رئيس مجلس الأمناء

الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشؤون الآثار سابقا.

نائب رئيس مجلس الأمناء

الدكتور مصطفي الفقي مساعد أول وزير الخارجية سابقا

الأمين العام

الدكتور طارق الجندي نائب رئيس مجلس إدارة جريد مجموعة التصميم للاستشارات الهندسية.

أمين الصندوق

مصطفي لطفي رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة دومنت للسياحة

وعضوية كل من:

علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية المستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية سابقا ورئيس قسم الآثار بموقع صدي البلد

محمد باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل مصر

وليد البطوطي مرشد سياحي ومستشار وزير السياحة الأسبق

عمرو بدر مدير أبركرومبي آند كنت إيجيبت للسياحة.

المهندس محمود طاهر مهندس ورئيس مجلس إدارة بالشركة المصرية لخدمات وهندسة سوائل الحفر.

إلهام أبو الفتح مدير تحرير اخبار اليوم المشرف العام علي مواقع وقنوات صدي البلد.

ثريا بهجت بكالوريوس في الآداب علوم سياسة الجامعة الأمريكية.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

مشهره برقم 1169 لسنة 2024، برئاسة عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وتهدف إلى أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.

مجال العمل الرئيسي

- الحفائر العلمية المشتركة مع وزارة السياحة والآثار.

-النشر العلمي.

-مشاريع ترميم وصيانة الآثار.

-الخدمات الثقافية والعلمية.

-الخدمات البحثية.

-التنمية الاقتصادية.

-المساعدات والخدمات الاجتماعية.

- التنمية المجتمعية.

-الزيارات الميدانية لنشر الوعي الأثري.

-مدارس الحفائر.

-مؤتمر علمي سنوي يناقش مشاريع وقضايا الآثار.

-جائزة زاهي حواس السنوية لأفضل أثري ومرمم وبحث علمي وكشف أثري.

وسوف تنصب دائرة اهتمامات المؤسسة على المجالات التالية:

دراسات التراث الثقافي والحضاري

علم المتاحف.

التدريب المهني المتخصص للعاملين في مجال الآثار، والمتاحف، وإدارة التراث.

تنظيم فعاليات بشكل دوري بهدف نشر الوعي الأثري.

المشاريع المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي والحضاري.

الطرق الحديثة الآمنة لدراسة وتوثيق وصيانة الآثار.

تنمية وتكريم الكوادر المتميزة في قطاع العمل الأثري والحفاظ على التراث.

