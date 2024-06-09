نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " بنها للصناعات الإلكترونية " تنظّم ندوة تثقيفية للعاملين حول الحقوق والواجبات وإشتراطات السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر ومحافظة القليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة، صرح السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة بأن المهندس / طارق العباسى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى حرص على تنظيم ندوة تثقيفية للعاملين بالشركة حول الحقوق والواجبات وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وذلك بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر المصرى ومحافظة القليوبية.

وفى بداية الندوة نقل رئيس مجلس إدارة الشركة ( مصنع 144 الحربى ) تحيات السيد الوزير " محمد صلاح " لكافة العاملين، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد من أجل المساهمة فى رفعة شان الإنتاج الحربى وذلك بالتعاون مع كافة زملائهم بالشركات الشقيقة، ثم قامت الدكتورة / نجلاء فتحى فرماوى مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بمكتب السيد محافظ القليوبية بإجراء عرض تقديمى استهدف تعريف العاملين بالإجراءات الأمنية وضرورة إتباع إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك القواعد المعمول بها فى ترقية السادة العاملين وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى، كما تم توعية العاملين بضرورة عدم تداول أى معلومات تخص الشركة عبر وسائل التواصل الإجتماعى أو غيرها من المواقع الغير مؤمنة، والتعريف بجرائم الإبتزاز الإلكتروني والتي تعدّ من الجرائم السيبرانية.

وفى سياق آخر أشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى إلى أن المهندس / محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربى ) حرص على تنظيم اجتماع مع عدد من العاملين من مختلف القطاعات وجاء ذلك بحضور قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان، وصرّح المستشار الإعلامى للوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكذا تكريم العاملين المتميزين فى أداء عملهم.

وأشار "بكر" إلى أن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 63 الحربي) استهل اللقاء بكلمة افتتاحية نقل خلالها تحيات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين وتوجيهاته بضرورة الحرص على التكاتف معًا والعمل كأسرة واحدة ونبذ الخلافات الشخصية للنهوض بالشركة وتحقيق معدلات أفضل من الإنتاج مع الحرص الشديد في تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية.

وقام المهندس/ محمد العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية خلال اللقاء بإستعراض أخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها مشددًا على وجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات، موجهًا بضرورة الالتزام بإرتداء مهمات الأمان وإتباع إجراءات الصحة المهنية للحفاظ على سلامة العامل الذي يعد رأس مال الشركة، كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة ( م /63 الحربى ) بتكريم عدد ( 9 ) رؤساء قطاعات وعدد ( 25 ) عامل متميزين فى أداء عملهم خلال شهر مايو، كما قام بتكريم السيدة / سحر رزق محمد الأم المثالية على مستوى الشركة، منوها إلى أن هذه التكريمات تأتي في ضوء الحرص على إثابة المتميزين بالشركة على جهودهم وتشجيع جميع العاملين على بذل أقصى جهد ممكن وتحسين الأداء لإعلاء اسم الشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم الشركات الرائدة في مجالات عملها.