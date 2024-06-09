مراسل إكسترا نيوز: عبور 8 سيارات وقود اليوم داخل قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 08:30 مساءً - رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" آخر تطورات الأوضاع عند الجانب المصرى من معبر رفح البرى، وحركة دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

وأكد عوض الغنام أن أغلب المساعدات الإنسانية مصرية، والباقى من دول حول العالم تابعة لمؤسسات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة فى الداخل الفلسطينى داخل القطاع.

ولفت عوض الغنام إلى أنه على الجانب الأخر توجد شاحنات أفرغت حمولتها، حيث عبرت 8 سيارات من الوقود اليوم داخل قطاع غزة، موضحا أن أكثر من 200 شاحنة عبرت إلى القطاع، ولكن يعانى أطفال غزة من المجاعة ويتغذون على وجبة واحدة فى اليوم.

تابع عوض الغنام، كل هذا جعل الأمم المتحدة تضع إسرائيل فى قائمة العار والتى سيتم إعلانها رسميا فى الثامن عشر من هذا الشهر.