ضبط شخص بالإسماعيلية يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 08:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات وكارنيهات دراسية منسوبة للكيان، أكلاشيه، كتب دراسية مجهولة المصدر، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مطبوعات دعائية، مجموعة من كشوف بيانات الدارسين، ماكينة إلكترونية لسداد المصروفات، طابعة ألوان، جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.