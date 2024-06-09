أمن الإسكندرية يضبط شخص يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 08:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة-، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات مزورة، 2 أكلاشية، 3 دفاتر تحصيل نقدية، عدد من الكتب مجهولة المصدر، مجموعة من الكروت الدعائية الخاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.