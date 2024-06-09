نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء مركز توزيع الأسئلة ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام مع أعضاء مركز توزيع الأسئلة، ومع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) وذلك للوقوف علي الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الامتحانات غدًا.

خلال الاجتماع نبه سلومة، بالمرور على اللجان للتأكد من صلاحية الديسكات والمراوح والإضاءة الجيدة، وتواجد الزائرة الصحية وتواجد مبردات المياه، وفي حالة عدم وجودها يتم التواصل مع مجلس الأمناء والآباء لتوفير مياه مبردة للطلاب وكذلك التواصل الدائم مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى لإزالة أي معوقات خارج أسوار اللجان.

كما نبه وكيل تعليم الجيزة، على التعاون الدائم بين رئيس اللجنة ومدير عام الإدارة التعليمية، وتواجد العصي الإلكترونية باللجان لتفتيش الطلاب، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة اتصال إلكترونية.

كما شدد وكيل الوزارة على عدم تواجد أي شخص بعد انتهاء الامتحانات أو المبيت باللجان، حيث يوجد 48 استراحة على مستوى المحافظة وأن يتم تدوير العمال بين المدارس وعدم تواجد أي عامل داخل مدرسته الأساسية حتى انتهاء الامتحانات، كذلك أيضًا ممنوع على أي ملاحظ كتابة أي بيانات للطالب في ورقته وأن يتم تسليم الورقة يدًا بيد.

كما أكد سلومة على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المديرية والتي تعمل علي مدار اليوم لحل أي معوقات والتعامل الجيد معها.

كما نوه وكيل تعليم الجيزة، على إعطاء الطالب حقة في الوقت كاملًا منذ بداية اللجنة وشدد على أنه يتم فتح مظروف الأسئلة داخل اللجنة في وقته المحدد برئاسة رئيس اللجنة، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة والتواصل مع غرف العمليات لحظة بلحظة، والسماح بدخول الطلاب اللجان في تمام الثامنة والنصف للانتهاء من إجراءات التفتيش مع التنبيه بعدم دخول الطلاب بأي وسائل إلكترونية، كذلك توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب والنسخ المصححة وتسليم البابل شيت قبل بدء الامتحانات بعشر دقائق.

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