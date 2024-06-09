رسميا.. بيني جانتس يعلن الاستقالة من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 09:32 مساءً - أعلن بيني جانتس استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في خضم الحرب اليوم الأحد.

وقال بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن "الخروج من الحكومة قرار معقد ومؤلم"، مضيفا: "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية".

وتشهد الساحة السياسية فى تل أبيب، حالة من عدم الاستقرار بسبب إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الاستمرار في الحرب على قطاع غزة، وخاصة مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس "المعسكر الوطني" بيني جانتس، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ ومجلس الحرب إذا لم يوافق رئيس الوزراء، على التوصل إلى صفقة تبادل وإعادة المحتجزين.

وحاول الأمريكيون على مدى الأيام الماضية منع استقالة جانتس في هذا التوقيت الحرج، واتصلوا بالوزير الإسرائيلي محاولين التحقق من إمكانية تأجيل أو منع انسحابه من حكومة الحرب، وذلك على ضوء المفاوضات الجارية حاليا للتوصل إلى صفقة جديدة، وفق ما نقلت قناة "كان 11" الإسرائيلية.