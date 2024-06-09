جانتس: نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 09:32 مساءً - قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، إننا نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل، مضيفا: "يجب أن نعمل معا لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة".

وأوضح خلال كلمة له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، : "مستعد أن أموت من أجل استعادة المحتجزين في غزة"، مشيرا إلى تقديمه الدعم لكل الجنود والمهمة ما زالت طويلة.

وطلب من نتنياهو أن يدعم مقترح الرئيس بايدن، مضيفا أن نتنياهو يحول دون تحقيق النصر ولذا قررنا مغادرة الحكومة.

وذكر أن نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية ممة لاعتبارات سياسية.