نتنياهو: هذه ساعة الوحدة وليس الوقت المناسب للانسحاب من المعركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 09:32 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذه ساعة الوحدة وليس هذا وقتا مناسبا للانسحاب من المعركة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى تحقيق النصر والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين".

و أعلن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية بقيادة بنامين نتنياهو، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية.

وحكومة الطوارئ الإسرائيلية أو مجلس الوزراء الحربي أو كابينيت الحرب هو تشكيلة لمجلس الوزراء الإسرائيلي القادم، الذي تم تشكيله في 11 أكتوبر 2023 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023.