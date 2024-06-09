السكك الحديد تحذر من هذه الظاهرة قبل بدء إجازة عيد الأضحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 10:28 مساءً - حذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من تداول التذاكر الخاصة بعيد الأضحى فى أماكن بخلاف الأماكن الشرعية، وذلك بالتزامن مع فتح الحجز الإلكتروني والحجز الرسمي على تذاكر قطارات عيد الأضحى وسط إجراءات مشددة لمنع تداولها بالسوق السوداء.

وشدد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على إجراءات الرقابة على سوق تذاكر القطارات لمنع السوق السوداء.

إجراءات بيع تذاكر القطارات

وشددت هيئة السكك الحديدية على تطبيق إجراءات خاصة للرقابة لمنع سوق بيع تذاكر القطارات تشمل منع أي راكب من الحصول على أكثر من 4 تذاكر بدون تقديم بطاقته، وأن يتم الرقابة بشكل كامل لمنع السوق السوداء ومحاربتها بشتى الطرق.

وحذرت السكك الحديدية من التعامل أو الشراء للتذاكر من أي منفذ أو مكان غير مصرح له ببيع تذاكر القطارات.

الحجز الإلكتروني

من ناحية أخرى طالب المهندس علاء سعداوي الخبير في قطاع النقل، بضرورة الإسراع فى الوصول إلى 80% من طرح التذاكر الخاصة بالقطارات إلكترونيا من خلال الحجز الإلكتروني أو شراء التذاكر بنظام مميكن لتقليل التعامل البشرى، وذلك قبل قدوم عيد الأضحى المبارك.

ميكنة التذاكر

وطالب رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، بضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعات ميكنة تذاكر القطارات، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة نقل الركاب وضمان تقليل التعامل المباشر بين الراكب والصراف لتقليل الإصابات بكورونا.

وأكد سعداوي ضرورة مواصلة إجراءات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بما يضمن سلامة نقل الركاب وعدم انتقال فيروس كورونا المستجد والعمل على التنسيق مع شرطة النقل لتوعية الركاب وإلزام الركاب بضرورة ارتداء كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على قائدى القطارات ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل على مدار الساعة والخاصة ببعض التحديات لتأمين نقل الركاب أثناء موجة الطقس السيئ وبسبب التى تشهدها البلاد.

وكانت السكك الحديد أكدت ضرورة الالتزام بمراجعة تشغيل جهاز الأمان، ومراجعة كافة وسائل الأمان وحالة الجرار والعربات وتأتي الإجراءات الخاصة بالتشغيل فى ظل الاستعدادات لاستقبال العيد.

وتم التنسيق مع ورش الصيانة للتأكيد على ضرورة العمل على تجهيز أكبر عدد من القطارات للعمل فى حال تعطل أي قطار بشكل مفاجئ.