ليبرمان: إعلان جانتس الانسحاب من حكومة الطوارئ جيد حتى لو جاء متأخرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، قبل قليل، إن إعلان بينى جانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، الانسحاب من حكومة الطوارئ جيد حتى لو جاء متأخرا هو خير من عدمه، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت هيئة عائلات الأسرى، قد قالت قبل قليل، إن انسحاب جانتس لا يغير الواقع وعلى نتنياهو مسؤولية إقرار الصفقة وإعادة المحتجزين.

وأعلن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية بقيادة بنامين نتنياهو، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية.