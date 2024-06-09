مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم بلدة عرابة غرب جنين بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 11:26 مساءً - اقتحمت قبل قليل، قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عرابة غرب جنين بالضفة الغربية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت 22 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم امرأة من جنين، وطفل، وأسرى سابقون، منذ أمس، وحتى صباح اليوم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان مشترك الأحد، أن عمليات الاعتقال تركزت في مُحافظة جنين الشمالية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، طولكرم، رام الله، قلقيلية، وأريحا.

وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.