أحد المستفيدين من "ابدأ": المبادرة وفرت لنا الكثير وننتج كميات بتكلفة أقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 12:32 صباحاً - قال المهندس أحمد سمير رئيس مجلس إدارة أحد المصانع المنضمة لمبادرة "ابدأ"، أصنع قلب الحنفية والمحبس والخلاط، وخلال الـ3 أشهر أنهيت جميع أوراقى، والخامات التى أستخدمها فى التصنيع 80% منها مصرى، والنحاس مصرى 100%، وبدأت فى التوسع مع "ابدأ"

وأضاف أحمد سمير خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن المبادرة زارتنا مرتين فى المنطقة الصناعية بالبحيرة وقدموا لنا المساعدة، ووفروا لنا الوقت وعدم السفر للقاهرة، موضحا أن المنطقة الصناعية واعدة.

وتابع أحمد سمير، سنقوم بتصدير قلب حنفية لتركيا، وأبيعها لمصانع مصرية لإضافتها للحنفية، وإحنا بنكمل بعض، وبخرج كمية إنتاج كبيرة بسعر وتكلفة أقل، وأنوى للوصول لأعلى إنتاجية من أجل التصدير.

ولفت أحمد مسير إلى أن هناك مصانع صينية بدأت الحضور لمصر للتصنيع بسعر أقل، موضحا أن النحاس الذى يستخدمه اسمه النحاس الأصفر وتتم إعادة تدويره وتصنيعه لعمل المنتجات منه، مقدما الشكر للمبادرة لتقديم المساعدة لهم لأنها تعطيهم طاقة.