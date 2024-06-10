القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 01:29 صباحاً - تحدث الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة ورئيس قناة الناس، عن أبرز مميزات تطبيق "مصر قرآن كريم"، قائلا:" الشركة المتحدة أطلقت قناة مصر للقرآن الكريم فى الخمس سنوات الماضية، بعدها تم عمل تطبيق وعقب ذلك قامت الشركة بتطويره، وهو متاح فى التحديث الجديد".

وأضاف يوسف عامر خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا التطبيق يمكن عن طريقه الاستماع للبث المباشر لما يتلى من القرآن الكريم على شاشة مصر للقرآن الكريم، والاستماع لأى قارئ فى أى صورة من خلال التطبيق.تابع يوسف عامر، يمكن الاستماع لـ 47 قارئا مصريا بشكل مباشر، ومن خلال المكتبة تتمكن من الاستماع لـ 9 قراء مصريين وسوف يصل عددهم لـ 47 من خلال التطوير فى المرحلة المقبلة والتى بدأت من اليوم، كما يمكن الاستماع للقرآن مرتل ومجود لمشايخنا القراء العظام وبعض الشيوخ الشباب.

وأكد يوسف عامر أن المهم فى التطبيق معرفة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة، وذلك بعد أن تم ضبط المواقيت والبوصلة، وتم تحسين أداء التطبيق وسرعته.