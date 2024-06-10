نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتحانات الثانوية العامة.. وصول صناديق أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية إلى اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، في بداية انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأشارت المصادر إلى أن، هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الاسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأوضحت أنه سيتم تسليم مظاريف الاسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الاحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الاسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة العامة 2024، اليوم الإثنين، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ضمن امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع، في أول أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.