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حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 11-6-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: هذا اليوم الضاغط والمتقلب قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة.

عاطفياً: تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً.

صحياً: أنت مفعم نشاطاً وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص شخصية تأتي عبر الأصدقاء، وتدخل في مفاوضات شاقة تحقق النصر في نهايتها، مبروك.

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة المرتفعة والبرد، توقَّ.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجدداً نحو غدِ أكثر إشراقاً وانسجاماً مع الآخرين.

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقاً للأولويات المحددة.

صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.

عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.

صحياً: لا تحاول التهرب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: قد تدهش الزملاء في قدرتك على التعامل مع الظروف الصعبة، فيكون ذلك عبرة لهم في كيفية التصرف في وضع مماثل.

عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية التي قد تهدّد علاقتكما، لكنك تستدرك الامر سريعاً.

صحياً: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي في الصباح.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية.

عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.

صحياً: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعباً نفسياً ومعنوياً، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات.

عاطفياً: تمضي اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معاً إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن.

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما.

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: لا تتردّد في اتخاذ قرارات صعبة إذا كان ذلك يسمح لك بالتقدّم ولا تحاول إعطاء رأيك عندما لا تسأل عنه.

عاطفياً: لديك أفكار ثابتة قادرة على جعلك تتقدّم بسرعة في المجال العاطفي.

صحياً: قد تواجه بعض المشاكل في الظهر، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: يحالفك الحظ في الايام الأولى من الشهر وتحقق مشروعاً كبيراً منتظر ولو انك كنت تميل إلى العمل خلف الستار.

عاطفياً: تحظى بلقاء أحد الأشخاص المميزين ولا تواجه معه مشاكل الغيرة وتحاول أن تتخطى الماضي.

صحياً: تعتقد أن كل ما تقوم به رياضياً غير مفيد، ثم تغير رأيك بسرعة بعدما بدأت تتلمس النتائج.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، وقد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالاً من التمرد.

صحياً: حاول القيام برحلة إلى المناطق الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي مفيدة للصحة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11-6-2024

مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بأحلام كثيرة، ويتحدث عن آفاق جيدة ويحرّرك من بعض القيود.

عاطفياً: قد تولد ظروف جديدة اكثر انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمة.

صحياً: مهما كثرة المشاغل لإلهائك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد وقت قليل للقيام بما يفيدك صحياً.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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