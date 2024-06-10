بدء توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان فى أول أيام الامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 09:32 صباحاً - بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء أول امتحانات الترم الدراسي الثانى 2023/2024، إذ تنطلق الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية.

وتنطلق لجنة امتحان مادة التربية الدينية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، لتنتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة التربية الوطنية في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، لتنتهي الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

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ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، والمقرر انعقادها في الفترة من 10 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو القادم، 87264 طالبًا وطالبة داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عدد أسئلة ودرجات المواد غير المضافة للمجموع فى امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمادة التربية الدينية فإن جميع الأسئلة اختيار من متعدد، بإجمالى 25 سؤالًا، على أن يكون لكل سؤال درجة واحدة، وبالنسبة لمادة التربية الوطنية، فإن جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، بإجمالى عدد أسئلة 25 سؤالا، فيما تقرر أن يكون لكل سؤال درجة واحدة.