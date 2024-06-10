نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مياه الشرب بالجيزة» ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، رفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس منصور بدوي، على جاهزية الشركة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي في ظل زيادة التصرفات خلال أيام العيد، وكذا استمرار انتظام العمل بكافة مواقع الشركة، حيث يسير العمل بنظام الورديات؛ لضمان استدامة تقديم الخدمات.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، ان فريق التوعية بالشركة يكثف من حملاته التوعوية بكافة مناطق المحافظة؛ بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.

ومن جانبه، قال وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن غرفة الطوارئ والمتابعة بالشركة تتابع سير العمل بكافة مواقع الشركة، وكذلك رصد شكاوى المواطنين للتعامل معها في أسرع وقت ممكن، مستعرضًا قنوات التواصل المختلفة التي تقدمها الشركة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخط الساخن بالشركة يعمل على مدار الساعة من خلال الإتصال بالرقم ١٢٥، وتطبيق ١٢٥ لاستقبال الشكاوى وتطبيق واتس اب على الرقم ٠١٢٢١٧٩٩٧٧٧، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والموقع الإلكتروني للشركة.

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