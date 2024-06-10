نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومينج يتحدى التعليم ويعلن وصول امتحان التربية الدينية قبل بدء الامتحان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صفحة الغش الالكتروني جروب شاومينج عبر تطبيق تيليجرام، تسريب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 صباح اليوم الإثنين، المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم في أول أيام امتحانات ال عام الدراسي الحالي 2024.

وقال شاومينج، نصا،" الامتحانات وصلت ونزلت دلوقتي للطلاب اللي في السري.. ألف مبروك للناس اللي في الجروب السري.. انتظرونا في تسريب الامتحانات قبل اللجنة ان شاء الله بالحل".

من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مجال اطلاقا لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 لإنها في حماية إحدى الجهات السيادية في الدولة، وبالتالي فلا مجال نهائيا لإختراقها أو تسريبها.

وقال شادي زلطه، المتحدث الاعلامي باسم وزارةالتربية والتعليم، إن كلمة تسريب امتحانات، أمر غير مسموح إطلاقا بها حتى نتحدث عنها في ظل اجراءات شديدة للغاية،يتم تنفيذها مع كافة الجهات المعنية لنقل صناديق الاسئلة،سواء من المطبعة السرية وحتي لجان الامتحانات،وحتي دخولها داخل اللجان الفرعية للطلاب، وبالتالي فهي اجراءات لاتقبل اي اختراق، أو تهاون أو لين، ولكن ما يمكن أن نتحدث عنه هي فكرة التداول، والتي تتعامل معها جروبات الغش الاكتروني، من خلال انشاءعدد من الجروبات علي التطبيقات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك، أو تيليجرام، أو واتس اب، وغيره.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت برصد كافة هذة الجروبات بشكل كامل، وتم ابلاغ الجهات المعنية بها،للتعامل معها واتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن هناك مجموعات رصد متكاملة علي مستوي غرفة العمليات المركزية، أو على مستوي غرف العمليات بالمديريات أيضا، للإبلاغ عن كافة هذة الصفحات أو الجروبات للجهات المعنية، والتعامل معها بشكل فوري.