نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يترأس غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة في اول أيام الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم داخل العاصمة الادارية الجديدة، صباح اليوم الاثنين، لمتابعة سير اعمال أول أيام امتحانات الدور الأول للثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2024/2023.



وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم ورئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023م،بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حال حدوث أي مشكلة، أو أي أزمة للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافي.

وكان قد بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة العامة 2024، اداء امتحان مادة التربية الدينية ضمن امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع، في أول أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.



وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.