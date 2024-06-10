نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم الاثنين 10 يونيو 2024: موجة حارة قادمة ونصائح هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس للأيام القادمة، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الثلاثاء، بسبب تأثير موجة حارة ستبلغ ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت.

التوقعات التفصيلية للطقس

السواحل الشمالية:

تستمر السواحل الشمالية بالاحتفاظ بأفضلية نسبية خلال الموجة الحارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 27 و35 درجة مئوية، مع توقع أن تصل إلى 35 درجة مئوية يوم الجمعة.

محافظات الدلتا:

ستكون ثاني المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، مع توقع وصول درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في ذروتها يوم الجمعة.

محافظات شمال وجنوب الصعيد:

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية يوم الجمعة في شمال الصعيد، مع انخفاض طفيف في أول أيام عيد الأضحى.

أما جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

القاهرة الكبرى وجنوب البلاد:

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نهارًا، وتصل إلى 41 درجة مئوية في جنوب البلاد.

توقعات الطقس خلال عيد الأضحى المبارك 2024

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 41 درجة مئوية في أول أيام عيد الأضحى، يليها انخفاض تدريجي خلال أسبوع العيد والأسبوع التالي.

حالة الطقس اليوم

- شمال البلاد: حار نهارًا، معتدل ليلًا.

- جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.

- درجات الحرارة: تصل إلى 36 درجة مئوية في القاهرة الكبرى و41 درجة مئوية في جنوب البلاد.

نشاط الرياح

تشير خرائط الطقس إلى نشاط للرياح على مناطق من شمال غرب مصر وشمال مصر وخليج السويس وبعض مناطق سيناء، خاصة في المناطق المكشوفة.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر الإصابة بضربات الشمس (من الساعة 1 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا)، وأوصت باتباع النصائح التالية:

- ارتداء الملابس القطنية.

- تناول كميات كبيرة من المياه والعصائر.

- إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وفتح نوافذ السيارة قليلًا.

- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئته في الفترة المسائية.

- عدم تعبئة إطارات السيارات بشكل زائد، خاصة أثناء السفر.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، مع رياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، مع رياح شمالية.

باتباع هذه الإرشادات والاحتياطات، يمكن للمواطنين تجاوز الموجة الحارة بسلام وراحة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة 22° 38°

القليوبية 23° 39°.

الجيزة 24° 38°

السلوم 19° 31°

مطروح 20° 29°

العلمين 22°. 30°

واحة سيوة. 22° 36°

الاسكندرية 21° 29°

البحيرة 22° 38°

كفرالشيخ 23° 37°

دمياط 19° 27°

بورسعيد 18° 28°

العريش 19° 30 °

رفح 18° 29°

الدقهلية 20° 39°

الغربية 22° 39°

الشرقية 23° 38°

المنوفية 22° 39°

الاسماعيلية. 20° 39°

القنطرة غرب. 21°. 38°

السويس. 19° 37°

فايد. 20°. 38°

نخل 19° 35°

سانت كاترين. 18° 30°

شرم الشيخ. 17° 36°

الطور. 16° 35°

راس سدر 17°. 34°

ابو زنيمة. 16°. 32°

ابو رديس. 17°. 31°

دهب. 18°. 36°

نويبع. 19°. 37°

زعفرانة. 18°. 32°

راس غارب. 19°. 31°

الغردقة. 18° 30°

سفاجا. 19°. 30°

مرسى علم 18° 32°

بورغالب. 20°. 30°

القصير. 19°. 30°

راس بناس. 19°. 40°

شلاتين. 19° 39°

ابورماد. 19°. 37°

حلايب. 18° 37°

راس حدربة. 19°. 38°

الواحات البحرية. 19°. 37°

الفرافرة. 18°. 38°

الدخلة. 18°. 39°

الخارجة. 19°. 40°

الفيوم. 22° 38°

بنى سويف 24° 39°

المنيا. 24° 39°

اسيوط. 25° 39°

سوهاج. 26° 41°

قنا. 27° 40°

الاقصر. 28° 40°

ادفو. 27°. 41°

اسوان. 29° 41°

الوادى الجديد. 24° 39 °