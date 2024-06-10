التضامن الاجتماعي تعلن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 10:28 صباحاً - وزيرة التضامن الاجتماعي تتواصل هاتفيا مع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.. وتطمئن على الحالة الصحية للحجاج وتوجه بتقديم كافة الخدمات ليؤدوا المناسك في سهولة ويسر

اكتمل وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة، حيث وصل الفوج الثامن والأخير والذي يضم حجاج محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء إلي جدة ومنها إلي مكة المكرمة ليكتمل بذلك وصول الـ7500 حاج التابعين للجمعيات الأهلية وهي الحصة المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة.

وحرصت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل هاتفياً مع الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية من أجل الاطمئنان علي صحة الحجاج ومتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بتقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

ومن جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية أن موسم الحج هذا العام؛ سيشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الحجيج في أداء المناسك ومنها توفير حقائب للإجراءات الاحترازية، وملابس الإحرام للرجال والسيدات، والتعاقد على وسائل انتقال جميعها موديلات حديثة ومكيفة، نقلت الحجاج من المطار لفنادق الإقامة وتنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك ستنقل الحجاج للمشاعر المقدسة.

وأضاف أن حجاج الجمعيات الأهلية يقطنون في فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، وهو المستوى الأول ، أما حجاج المستوى الثاني فيتواجدون في فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي، أما المستوى الثالث، فهي فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.

وأشار عبد الموجود إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات الأهلية، حيث يقوم الوعاظ والواعظات من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كما تم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

وأوضح رئيس بعثة حجاج الجمعيات الأهلية أن هناك اجتماعات مستمرة تعقد مع أعضاء البعثة والمشرفين لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بخطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، مشيرًا إلى أن مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات يتوافر بها كافة الخدمات، كما أن المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها كافة الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.

وأشار رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أنه من المقرر أن تستلم البعثة المخيمات خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها، كما أن هناك خطة زمنية سيتم تنفيذها خلال تصعيد الحجاج، وسيتم ذلك على مراحل حتى لايحدث تكدسا خلال مراحل التصعيد، وذلك من أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة.