نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: ضبط طالب بلجنة بكفر الشيخ قام بمحاولة الغش الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب باحدى لجان محافظة كفر الشيخ قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة التربية الدينية عقب مرور نصف الوقت المحدد للامتحان.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالب عقب قيامه بالغش الإلكتروني بدقايق معدودة وتم اتخاذ كافة الاجراءات

القانونية حيال الواقعة.



وكان قد بدأ طلاب الثانوية العامة 2024، صباح اليوم، اداء امتحان مادة التربية الدينية ضمن امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع، في أول أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.



وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.