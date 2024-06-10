نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال هذه المتابعة، وجه الوزير بتشديد الإجراءات لمكافحة أي محاولات للغش، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع التركيز على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة ببدء الامتحانات.

إجراءات تفتيش صارمة

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 صباح اليوم على لجان الامتحانات لبدء إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية للكشف الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

منع دخول الأجهزة الإلكترونية

منع مسؤولو اللجان الطلاب من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية قد تُستخدم في الغش، مثل:

- الساعات الذكية

- السماعات

- أجهزة التابلت

- أجهزة البلوتوث

- النظارات الذكية

منع دخول المواد المكتوبة

كما تم منع الطلاب من الدخول بأي أوراق أو ملازم تخص المادة الامتحانية، لضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

توجيهات الوزير

أكد الوزير رضا حجازي على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح وأمان.