نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور لأسئلة امتحان التربية الدينية عبر تطبيقات تليجرام وواتساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت مجموعات الغش الإلكتروني عبر تطبيقات تليجرام وواتساب صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2024.

تفاصيل التسريب

نشرت جروبات الغش صورًا لثلاثة أسئلة من إجمالي 25 سؤالًا بعد مرور نحو 50 دقيقة من بدء الامتحانات، مما أثار قلقًا بشأن نزاهة الامتحانات وسلامتها.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

بدأ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتتبع الصور المتداولة للتحقق من صحتها والكشف مصدرها.

كما يعتزم الفريق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن التسريب، وتطبيق قانون الغش والإخلال بأعمال الامتحانات عليهم.

جهود لمكافحة الغش

تؤكد الوزارة على التزامها بضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش بكافة أشكاله.