نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيديو لمراجعة جماعية لمدرس جيولوجيا يثير الجدل في 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو متداول لمدرس جيولوجيا يجمع آلاف الطلاب للمراجعة في إحدى صالات 6 أكتوبر.

وعلق أديب على الفيديو قائلًا: "ستاد ملك الدولة.. أنوار ومزيكا، ده أسطورة ولا كأنه شيكابالا".

تفاصيل الحادثة

في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد، أشار أديب إلى أن وزير الشباب والرياضة أحال جميع المسؤولين عن القاعة للتحقيق بسبب تأجيرها لأحد المعلمين.

وأضاف أديب متسائلًا عن دور وزير التعليم في هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن نحو 4 آلاف طالب حضروا المراجعة.

تكلفة المراجعة

ذكر أديب أن كل طالب دفع 300 جنيه لحضور المراجعة، مما يجعل إجمالي المبلغ يصل إلى مليون و200 ألف جنيه، معلقًا بسخرية: "توم كروز مابيخدهاش"، كما أضاف أنه يجب توفير دعم نقدي للتعليم على غرار الدعم النقدي للتموين.

تدخل الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المدرس بعد انتهاء المراجعة وانصراف الطلاب.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا بتواجد 4 آلاف طالب في صالة حسن مصطفى، لمراجعة مادة الجيولوجيا.

خلفية المدرس

تبين أن المدرس يدعى "ماجد م"، ويمتلك صفحة على فيس بوك ومنصة على يوتيوب، حيث لم يحصل على الموافقة من الجهات المعنية لتجميع الطلاب وتحصيل 85 جنيهًا من كل طالب مقابل حضور المراجعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.