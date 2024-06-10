نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء عمرو أديب من مدرس جيولوجيا يجمع الطلاب للمراجعة في صالة رياضية بـ6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على الفيديو المتداول لمدرس جيولوجيا الذي جمع الطلاب للمراجعة في إحدى صالات الألعاب الرياضية في مدينة 6 أكتوبر بتعبيرات حادة واستياء.

وصرح أديب قائلًا: "ايه التنظيم العظيم ده.. أنت يا واد مدرسة شركة أمن وكراسي وشاشة عرض وكاميرات ونور ومزيكا، أنت معلم ومنك نتعلم".

تجربة شخصية

أشار أديب إلى تجربته الشخصية قائلًا: "أنا زمان كنت باخد درس في سنتر اسمه الإنشاء في المنيرة كان عندنا مدرس لغة عربية، يعطيك موضوع التعبير بالليل، وكان عددنا وقتها 50 طالب وليس 4 آلاف".

انتقاد للإدارة

وتابع أديب بانتقاد للإدارة الذي أجرت القاعة للمدرس قائلًا: "الرجل الذي قرر يؤجر قاعة حسن مصطفى اللي اتلعب فيها بطولة كرة اليد لكأس العالم في مصر، لم يسأل أحد".

عبّر أديب عن استيائه من استخدام القاعات الرياضية الكبيرة لأغراض غير ملائمة ودعا إلى مراجعة سياسات التأجير وضرورة الحفاظ على استخدام الأماكن العامة بشكل يخدم المجتمع بشكل فعّال.