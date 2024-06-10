نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة التربية الدينية، منذ قليل، في أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الوطنية في اللجنة الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر ونصف.

على صعيدا أخر، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة، والمعلمين، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 بساعات قليلة.

وقال حجازي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول، ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات”.

واستكمل الدكتور رضا حجازي: اعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.