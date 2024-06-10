نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومينج لطلاب الثانوية العامة: "صور الامتحان وهنمسح الباركود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ شاومينج يبعث رسائل طمأنة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان، لكي يساعدوه في الحصول على صور الامتحان، الذي يؤديه داخل اللجان الامتحانية في أيام امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت رسائل شاومينج عبارة عن الآتي "صور و3 دقائق والحل يبقى معاك متخفش هنمسح الباركود".

انتهى طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة التربية الدينية، منذ قليل، في أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الوطنية في اللجنة الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر ونصف.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.